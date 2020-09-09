Ленер вошёл в топ-5 голкиперов из Европы по шат-аутам за один плей-офф НХЛ
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 3:0.
Голкипер «Вегаса» Робин Ленер в четвёртый раз в нынешнем плей-офф оставил ворота в неприкосновенности. Благодаря этому шведский вратарь вошёл в топ-5 голкиперов из Европы по шат-аутам за один плей-офф НХЛ. Ленер разделил четвёртое место с немцем Олафом Колцигом, который оформил четыре «сухаря» в 1994 году.
Рекорд принадлежит чешскому голкиперу Доминику Гашеку (шесть, 2002), второе место с пятью шат-аутами делят россиянин Николай Хабибулин (2002) и фин Миика Кипрусофф (2004).
«Вегас» сравнял счёт в серии с «Далласом»
- 9 сентября 2020
-
09:00
-
08:40
-
08:24
-
08:05
-
07:59
-
07:50
-
05:33
-
02:53
-
02:39
-
00:00
- 8 сентября 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
22:28
-
22:20
-
21:50
-
21:42
-
21:35
-
21:05
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:35
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:40
Партнерский контент