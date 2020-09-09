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Ленер вошёл в топ-5 голкиперов из Европы по шат-аутам за один плей-офф НХЛ

Ленер вошёл в топ-5 голкиперов из Европы по шат-аутам за один плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 3:0.

Голкипер «Вегаса» Робин Ленер в четвёртый раз в нынешнем плей-офф оставил ворота в неприкосновенности. Благодаря этому шведский вратарь вошёл в топ-5 голкиперов из Европы по шат-аутам за один плей-офф НХЛ. Ленер разделил четвёртое место с немцем Олафом Колцигом, который оформил четыре «сухаря» в 1994 году.

Рекорд принадлежит чешскому голкиперу Доминику Гашеку (шесть, 2002), второе место с пятью шат-аутами делят россиянин Николай Хабибулин (2002) и фин Миика Кипрусофф (2004).

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