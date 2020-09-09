Генеральный менеджер «Ванкувера» раскритиковал Джейка Виртанена за игру в плей-офф

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг заявил, что остался недоволен игрой нападающего Джейка Виртанена в плей-офф.

«Он старался, но, если быть честным, я ждал большего. Он обладает талантом, физическими данными. Умеет забивать. Мы долго вели его и работали с ним, но от него я ожидал точно большего», — приводит слова Беннинга The Province

Затем Беннинг сравнил Виртанена с нападающим «Вегас Голден Найтс» Алексом Таком, который также был выбран на драфте-2014 (Виртанен — 12-м, а Так — 18-м).

«Мы видели Така, «Вегас»… Он внёс весомый вклад в серии», — добавил Беннинг.

24-летний Виртанен провёл в плей-офф 16 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.