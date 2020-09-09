Генеральный менеджер «Ванкувера» раскритиковал Джейка Виртанена за игру в плей-офф
Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг заявил, что остался недоволен игрой нападающего Джейка Виртанена в плей-офф.
«Он старался, но, если быть честным, я ждал большего. Он обладает талантом, физическими данными. Умеет забивать. Мы долго вели его и работали с ним, но от него я ожидал точно большего», — приводит слова Беннинга The Province
Затем Беннинг сравнил Виртанена с нападающим «Вегас Голден Найтс» Алексом Таком, который также был выбран на драфте-2014 (Виртанен — 12-м, а Так — 18-м).
«Мы видели Така, «Вегас»… Он внёс весомый вклад в серии», — добавил Беннинг.
24-летний Виртанен провёл в плей-офф 16 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Беннинг: некоторые в «Ванкувере» должны сделать прыжок вперёд, иначе они рискуют
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