The Athletic: Лундквист готов покинуть «Рейнджерс» после 15 лет в клубе
Голкипер Хенрик Лундквист готов покинуть «Нью-Йорк Рейнджерс» в это межсезонье. 38-летний шведский вратарь полагает, что в следующем сезоне не сможет рассчитывать на большое количество игрового времени, сообщает The Athletic.
В таком случае «Рейнджерс» придётся выкупать контракт Лундквиста, потому что его соглашение с зарплатой $ 8,5 млн будет действовать до конца сезона-2020/2021. При этом ранее сообщалось, что Хенрик не намерен завершать карьеру.
Лундквист с 2005 года выступает за «Рейнджерс» и на данный момент провёл в команде из Нью-Йорка всю карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 3,16 шайбы и отражал 90,5% бросков.
The Hockey News: это неизбежный конец эпохи Лундквиста. Теперь будущее за Шестёркиным
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