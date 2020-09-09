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The Athletic: Лундквист готов покинуть «Рейнджерс» после 15 лет в клубе

The Athletic: Лундквист готов покинуть «Рейнджерс» после 15 лет в клубе
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Хенрик Лундквист готов покинуть «Нью-Йорк Рейнджерс» в это межсезонье. 38-летний шведский вратарь полагает, что в следующем сезоне не сможет рассчитывать на большое количество игрового времени, сообщает The Athletic.

В таком случае «Рейнджерс» придётся выкупать контракт Лундквиста, потому что его соглашение с зарплатой $ 8,5 млн будет действовать до конца сезона-2020/2021. При этом ранее сообщалось, что Хенрик не намерен завершать карьеру.

Лундквист с 2005 года выступает за «Рейнджерс» и на данный момент провёл в команде из Нью-Йорка всю карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 3,16 шайбы и отражал 90,5% бросков.

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