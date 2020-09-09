Новый руководитель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сообщил о решении покинуть пост генерального директора минского «Динамо».
«Вопрос совместительства мной должностей в «Динамо», где я занимаю пост генерального директора, и в федерации, где я ранее был заместителем председателя, а теперь стану главой ФХБ, сегодня встал особенно остро. Но в своей работе я всегда считал развитие белорусского хоккея главным своим приоритетом, поэтому сегодня совместительству придёт конец.
Я намерен сосредоточить все свои силы на работе в федерации хоккея. Безусловно, я не могу просто перевернуть страницу «Динамо» и, в один миг отбросив все мысли о клубе, приступить к новой работе. «Динамо» – большой проект, впитавший в себя много сил большой команды, которой мне довелось руководить в последние годы. Поэтому в ближайшее время мы найдём кандидата на пост генерального директора клуба", — цитирует Баскова пресс-служба минского клуба.
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