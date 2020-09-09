В московском «Динамо» отреагировали на новость об интересе клуба к возвращению Овечкина

Московское «Динамо» готово в первую очередь рассмотреть заключение контракта с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, если тот решит вернуться в Россию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы бело-голубых Михаил Кравченко.
«Естественно, как только Александр решит, что ему пора вернуться, он — советник президента клуба, естественно, он будет рассматриваться нами в первую очередь. У Александра сейчас с началом тренировочного лагеря начнутся переговоры с «Вашингтоном». А всё остальное из серии «а вот если бы»…
Мы бы конечно, взяли, он наш воспитанник. Как вы считаете, мы будем отказываться от такого великолепного игрока? Ни в коем случае. Но здесь даже комментировать нечего, просто это реально высосанная из пальца новость», — цитирует Кравченко издание РБК.
Ранее один из сайтов, ссылаясь на Кравченко, сообщил, что «Динамо» сделает хоккеисту хорошее предложение, если тот вернётся в Россию.
- 9 сентября 2020
-
13:57
-
13:36
-
13:15
-
12:56
-
12:24
-
12:04
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
10:52
-
10:25
-
10:10
-
09:49
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:24
-
08:05
-
07:59
-
07:50
-
05:33
-
02:53
-
02:39
-
00:00
- 8 сентября 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
22:28
-
22:20
-
21:50
-
21:42
-
21:35
-
21:05