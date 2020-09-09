В московском «Динамо» отреагировали на новость об интересе клуба к возвращению Овечкина

Московское «Динамо» готово в первую очередь рассмотреть заключение контракта с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, если тот решит вернуться в Россию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы бело-голубых Михаил Кравченко.

«Естественно, как только Александр решит, что ему пора вернуться, он — советник президента клуба, естественно, он будет рассматриваться нами в первую очередь. У Александра сейчас с началом тренировочного лагеря начнутся переговоры с «Вашингтоном». А всё остальное из серии «а вот если бы»…

Мы бы конечно, взяли, он наш воспитанник. Как вы считаете, мы будем отказываться от такого великолепного игрока? Ни в коем случае. Но здесь даже комментировать нечего, просто это реально высосанная из пальца новость», — цитирует Кравченко издание РБК.

Ранее один из сайтов, ссылаясь на Кравченко, сообщил, что «Динамо» сделает хоккеисту хорошее предложение, если тот вернётся в Россию.