КХЛ вынесла «Динамо» строгое предупреждение за задержку матча со «Спартаком»

Континентальная хоккейная лига вынесла строгое предупреждение московскому «Динамо» за задержку домашнего матча со «Спартаком» (1:3) из-за проблем с освещением на «ВТБ Арене», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

«На 59-й минуте матча «Динамо» – «Спартак» на арене погасла часть освещения, что привело к задержке игры. Нарушение технического регламента КХЛ было зафиксировано лигой и отмечено в официальном протоколе матча.

«Динамо» вынесено строгое предупреждение. В случае повторения подобных ситуаций на клуб могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», – говорится в сообщении КХЛ.

Напомним, за несоблюдение требований по освещению на клуб может быть наложен штраф в размере 500 тыс. рублей за каждое нарушение.