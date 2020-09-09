КХЛ вынесла «Динамо» строгое предупреждение за задержку матча со «Спартаком»

Континентальная хоккейная лига вынесла строгое предупреждение московскому «Динамо» за задержку домашнего матча со «Спартаком» (1:3) из-за проблем с освещением на «ВТБ Арене», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.
«На 59-й минуте матча «Динамо» – «Спартак» на арене погасла часть освещения, что привело к задержке игры. Нарушение технического регламента КХЛ было зафиксировано лигой и отмечено в официальном протоколе матча.
«Динамо» вынесено строгое предупреждение. В случае повторения подобных ситуаций на клуб могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», – говорится в сообщении КХЛ.
Напомним, за несоблюдение требований по освещению на клуб может быть наложен штраф в размере 500 тыс. рублей за каждое нарушение.
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