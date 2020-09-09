Кожевников — об успехе иностранцев на старте сезона: зимой увидим, кто из них какая лошадь

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал результаты первых матчей нового сезона КХЛ, в том числе удачные старты «Автомобилиста» и «Авангарда» под руководством иностранных тренеров.

«Ничего удивительного в этом не вижу. Мы знаем предсезонки североамериканских тренеров – они не перенапрягаются с нагрузками, в чемпионат входят на лёгкости, начинают с галопа. Зимой увидим, кто из них какая лошадь. А сейчас ещё очень рано делать какие-то выводы. Вообще же особенность этого сезона в том, что по большому счёту все тренеры КХЛ стали иностранцами.

Последствия эпидемии, по сути, нарушили все подготовительные планы и лишили тренеров возможности дать своим командам большой объём нагрузок. Для тех же североамериканцев это только плюс, а вот для таких классических специалистов, как, например, Владимир Крикунов или Олег Знарок, которые делают ставку на жесткую и объёмную предсезонку, это большая проблема.

Как готовить команду, если одни болеют, а другие после пяти месяцев изоляции к нагрузкам не готовы? Повторюсь, уникальность этого сезона в том, что все тренеры КХЛ, образно говоря, оказались североамериканцами. Летом немного потренировались, провели побольше контрольных игр – и вперёд, на лёгкости в чемпионат», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.