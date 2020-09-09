Купер — о противостоянии с «Айлендерс»: серии не выигрываются в первом матче

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мыслями о противостоянии с «Нью-Йорк Айлендерс» (1-0) в финале Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Какой по счёту была для нас эта победа в плей-офф? Девятая? Пожалуй, наша вчерашняя раздевалка была самой тихой по сравнению со всеми восемью предыдущими. Хотя сейчас ведь довольно волнующее время для таких выигрышей. Да что там, для любых выигрышей на данной стадии. Лично я интерпретировал приглушённую реакцию ребят как сочетание следующих факторов: мы знаем, что «Айлендерс» могут быть лучше; мы знаем, что мы сами тоже можем быть лучше; «Айлендерс» тоже знают, что мы можем быть лучше.

Серии не выигрываются в первом матче. Победа в нём важна, не поймите неправильно, она отправила нас в путь по нужной дороге. Но пока мы прошли лишь четверть этого пути, и ребята об этом помнят. Демонстрация силы? Мы хотели выиграть матч, будь то 8:2 или 3:2. Вот и вся демонстрация силы. При этом мы не хотим, чтобы в нашу игру закрадывались плохие привычки. Да, если бы нам предложили на выбор — отдыхать и лечиться или играть и лететь, я всякий раз выберу первое. Но ведь этим преимуществом ещё надо суметь воспользоваться!» – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.