Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск»- «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Илью Алтыбармакяна дисквалифицировали на 4 года за допинг

Илью Алтыбармакяна дисквалифицировали на 4 года за допинг
Хоккей / МХЛ 0

ИИХФ дисквалифицировала нападающего Илью Алтыбармакяна за нарушение допинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

В допинг-пробе 19-летнего форварда, который выступал за СКА-1946 в прошлом сезоне, были обнаружены следы кокаина. Игрок отказался от вскрытия допинг-пробы B. Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года.

Сообщается, что помимо экс-форварда СКА-1946 допинг-контроль провалила хоккеистка ЖХЛ Мария Тюганкина, выступающая за уфимскую «Агидель». В её допинг-пробе было обнаружено присутствие фуросемида, который занесён в список запрещённых веществ. Тюганкина предоставила результаты химического исследования, которое доказало, что запрещённое вещество попало в организм случайно из-за детокс-коктейля. Хоккеистка признала свою вину и согласилась на восьмимесячную дисквалификацию. ИИХФ назначила началом периода дисквалификации дату сбора анализов — 15 января 2020 года.

Напомним, что Илья Алтыбармакян — брат форварда системы «Чикаго» Андрея Алтыбармакяна.

Алтыбармакян — о переносе старта сезона в АХЛ: мои планы никак не изменились
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020