Илью Алтыбармакяна дисквалифицировали на 4 года за допинг

ИИХФ дисквалифицировала нападающего Илью Алтыбармакяна за нарушение допинговых правил, сообщает официальный сайт организации.



В допинг-пробе 19-летнего форварда, который выступал за СКА-1946 в прошлом сезоне, были обнаружены следы кокаина. Игрок отказался от вскрытия допинг-пробы B. Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года.



Сообщается, что помимо экс-форварда СКА-1946 допинг-контроль провалила хоккеистка ЖХЛ Мария Тюганкина, выступающая за уфимскую «Агидель». В её допинг-пробе было обнаружено присутствие фуросемида, который занесён в список запрещённых веществ. Тюганкина предоставила результаты химического исследования, которое доказало, что запрещённое вещество попало в организм случайно из-за детокс-коктейля. Хоккеистка признала свою вину и согласилась на восьмимесячную дисквалификацию. ИИХФ назначила началом периода дисквалификации дату сбора анализов — 15 января 2020 года.



Напомним, что Илья Алтыбармакян — брат форварда системы «Чикаго» Андрея Алтыбармакяна.

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