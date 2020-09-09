«Металлург» дома обыграл «Амур», Прохоркин забросил первую шайбу в сезоне

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» со счётом 3:1.



Первая шайба была заброшена уже на 3-й минуте первого периода. Глеб Корягин с передач Владимира Бутузова и Валентина Пьянова вывел гостей вперёд. На 27-й минуте встречи Архип Неколенко сравнял счёт. А через минуту и 12 секунд Максим Карпов в меньшинстве вывел Металлург вперёд. Точку в матче поставил Николай Прохоркин.

Напомним, что для «Металлурга» эта встреча стала третьей в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне. Ранее магнитогорский коллектив обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (2:1) и всухую разгромил ХК «Сочи». Сухарь в той встрече оформил финский легионер «Магнитки» Юхо Олкинуора. «Амур» провёл четвёртую встречу в новом сезоне. Прежде хабаровчане проиграли в Череповце местной «Северстали» (4:6), после всухую обыграны «Локомотивом» (0:2), а последний матч закончился разгромным поражением от «Авангарда» (2:8).