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«Металлург» дома обыграл «Амур», Прохоркин забросил первую шайбу в сезоне

«Металлург» дома обыграл «Амур», Прохоркин забросил первую шайбу в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» со счётом 3:1.

Первая шайба была заброшена уже на 3-й минуте первого периода. Глеб Корягин с передач Владимира Бутузова и Валентина Пьянова вывел гостей вперёд. На 27-й минуте встречи Архип Неколенко сравнял счёт. А через минуту и 12 секунд Максим Карпов в меньшинстве вывел Металлург вперёд. Точку в матче поставил Николай Прохоркин.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2020, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Корягин (Бутузов, Пьянов) – 02:25' (5x5)   1:1 Неколенко (Яковлев, Швырёв) – 26:11' (5x5)   2:1 Карпов (Земчёнок, Нестрашил) – 27:23' (4x5)   3:1 Прохоркин – 59:23' (en)

Напомним, что для «Металлурга» эта встреча стала третьей в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне. Ранее магнитогорский коллектив обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (2:1) и всухую разгромил ХК «Сочи». Сухарь в той встрече оформил финский легионер «Магнитки» Юхо Олкинуора. «Амур» провёл четвёртую встречу в новом сезоне. Прежде хабаровчане проиграли в Череповце местной «Северстали» (4:6), после всухую обыграны «Локомотивом» (0:2), а последний матч закончился разгромным поражением от «Авангарда» (2:8).

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