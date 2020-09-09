«Металлург» дома обыграл «Амур», Прохоркин забросил первую шайбу в сезоне

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» со счётом 3:1.
Первая шайба была заброшена уже на 3-й минуте первого периода. Глеб Корягин с передач Владимира Бутузова и Валентина Пьянова вывел гостей вперёд. На 27-й минуте встречи Архип Неколенко сравнял счёт. А через минуту и 12 секунд Максим Карпов в меньшинстве вывел Металлург вперёд. Точку в матче поставил Николай Прохоркин.
Напомним, что для «Металлурга» эта встреча стала третьей в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне. Ранее магнитогорский коллектив обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (2:1) и всухую разгромил ХК «Сочи». Сухарь в той встрече оформил финский легионер «Магнитки» Юхо Олкинуора. «Амур» провёл четвёртую встречу в новом сезоне. Прежде хабаровчане проиграли в Череповце местной «Северстали» (4:6), после всухую обыграны «Локомотивом» (0:2), а последний матч закончился разгромным поражением от «Авангарда» (2:8).
- 9 сентября 2020
-
19:40
-
19:20
-
19:17
-
18:50
-
18:15
-
17:52
-
17:20
-
16:33
-
16:10
-
15:59
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
13:57
-
13:36
-
13:15
-
12:56
-
12:24
-
12:04
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
10:52
-
10:25
-
10:10
-
09:49
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:24
-
08:05
-
07:59
-
07:50
-
05:33