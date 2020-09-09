Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск»- «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

МХЛ перенесла шесть матчей из-за выявленного у игроков коронавируса

МХЛ перенесла шесть матчей из-за выявленного у игроков коронавируса
Хоккей / МХЛ 0

Молодёжная хоккейная лига сообщила о переносе матчей «Мамонтов Югры» по причине выявления первичного положительного теста ПЦР у игроков команды, сообщает пресс-служба лиги.

Достигнуты договорённости о переносе матчей с «Чайкой» (10 и 11 сентября), «Реактором» (14 и 16 сентября) и «Спутником» (19 и 20 сентября). Также будет перенесен матч против «Ирбиса», который должен был состояться 7 сентября. О новых датах и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в КХЛ введены меры безопасности против заражения коронавирусом. Так, болельщики обязаны надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Клубы сокращают заполняемость трибун. «Сибирь», «Северсталь» и «Барыс» вынуждены проводить матчи без зрителей.

Морозов: в КХЛ нет ситуации, чтобы переносить матчи. Есть и молодёжные команды
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020