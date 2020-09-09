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«Йокерит» одержал вторую победу подряд, всухую разгромив «Нефтехимик»

«Йокерит» одержал вторую победу подряд, всухую разгромив «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 6:0.

Уже на 7-й минуте встречи Джордан Шрёдер с передач Ииро Пакаринена и Ессе Йоэнсуу вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. Спустя три минуты защитник «Йокерита» Микко Лехтонен увеличил преимущество финской команды. В середине второго периода Никлас Йенсен довёл счёт до крупного. В течение следующих пяти минут Джордан Шрёдер и Микко Лехтонен забросили по второй своей шайбе в матче. Ещё один гол забил Ииро Пакаринен. «Сухарь» оформил Андерс Линдбек.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2020, среда. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
6 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шрёдер (Пакаринен, Йоэнсуу) – 06:50' (5x4)   2:0 Лехтонен (Мяэналанен) – 10:03' (5x5)   3:0 Йенсен (Лехтонен, Толванен) – 31:05' (5x4)   4:0 Шрёдер (О'Нилл, Фриман) – 32:51' (5x5)   5:0 Лехтонен (Пакаринен, Савинайнен) – 35:51' (5x5)   6:0 Пакаринен (Норман, Савинайнен) – 48:19' (5x5)

Таким образом, «Йокерит» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате. Прежде финский коллектив обыграл в гостях рижское «Динамо». Первый матч сезона должен был пройти в Минске с местными динамовцами, однако болельщики «Йокерита» воспрепятствовали поездке команды в столицу Беларуси из-за политической и социальной обстановки в стране. Финской команде засчитали техническое поражение. Для «Нефтехимика» сегодняшний матч стал третьим в сезоне. Ранее нефтекамский коллектив одержал победу над «Витязем» и проиграл СКА.

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