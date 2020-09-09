«Йокерит» одержал вторую победу подряд, всухую разгромив «Нефтехимик»

Финский «Йокерит» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 6:0.
Уже на 7-й минуте встречи Джордан Шрёдер с передач Ииро Пакаринена и Ессе Йоэнсуу вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. Спустя три минуты защитник «Йокерита» Микко Лехтонен увеличил преимущество финской команды. В середине второго периода Никлас Йенсен довёл счёт до крупного. В течение следующих пяти минут Джордан Шрёдер и Микко Лехтонен забросили по второй своей шайбе в матче. Ещё один гол забил Ииро Пакаринен. «Сухарь» оформил Андерс Линдбек.
Таким образом, «Йокерит» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате. Прежде финский коллектив обыграл в гостях рижское «Динамо». Первый матч сезона должен был пройти в Минске с местными динамовцами, однако болельщики «Йокерита» воспрепятствовали поездке команды в столицу Беларуси из-за политической и социальной обстановки в стране. Финской команде засчитали техническое поражение. Для «Нефтехимика» сегодняшний матч стал третьим в сезоне. Ранее нефтекамский коллектив одержал победу над «Витязем» и проиграл СКА.
- 9 сентября 2020
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