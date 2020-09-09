«Спартак» прервал победную серию «Салавата Юлаева»

Московский «Спартак» прервал победную серию уфимского «Салавата Юлаева». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и закончилась со счётом 5:3.



На 3-й минуте матче Йори Лехтеря вывел хозяев вперёд. В середине первого периода Теэму Хартикайнен сравнял счёт, реализовав большинство. Затем команды обменялись шайбами: Артём Фёдоров во второй раз вывел «Спартак» вперёд, но спустя три минуты Григорий Панин восстановил равенство на табло. Затем команды обменялись заброшенными шайбами, а после «Спартак» вырвался вперёд усилиями Мартина Бакоша и Лехтери.

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Напомним, «Салават Юлаев» одержал три победы кряду. В Нижнем Новгороде было обыграно «Торпедо» (3:2), в Череповце — «Северсталь» (4:1), а в Минске — местное «Динамо» (4:3). «Спартак» начал сезон с двух поражений. Сначала в Ярославле красно-белые были разгромлены «Локомотивом» — 2:7. Затем «Автомобилист» обыграл московский коллектив — 1:0. «Сухарь» на свой счёт записал Якуб Коварж, победную шайбу забросил Михаил Мамкин. Два дня назад, 7 сентября, «Спартак» одержал первую победу в сезоне, переиграв московское «Динамо» (3:1).