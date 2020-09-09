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«Спартак» прервал победную серию «Салавата Юлаева»

«Спартак» прервал победную серию «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» прервал победную серию уфимского «Салавата Юлаева». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и закончилась со счётом 5:3.

На 3-й минуте матче Йори Лехтеря вывел хозяев вперёд. В середине первого периода Теэму Хартикайнен сравнял счёт, реализовав большинство. Затем команды обменялись шайбами: Артём Фёдоров во второй раз вывел «Спартак» вперёд, но спустя три минуты Григорий Панин восстановил равенство на табло. Затем команды обменялись заброшенными шайбами, а после «Спартак» вырвался вперёд усилиями Мартина Бакоша и Лехтери.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» одержал три победы кряду. В Нижнем Новгороде было обыграно «Торпедо» (3:2), в Череповце — «Северсталь» (4:1), а в Минске — местное «Динамо» (4:3). «Спартак» начал сезон с двух поражений. Сначала в Ярославле красно-белые были разгромлены «Локомотивом» — 2:7. Затем «Автомобилист» обыграл московский коллектив — 1:0. «Сухарь» на свой счёт записал Якуб Коварж, победную шайбу забросил Михаил Мамкин. Два дня назад, 7 сентября, «Спартак» одержал первую победу в сезоне, переиграв московское «Динамо» (3:1).

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2020, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Лехтеря – 02:58' (5x5)   1:1 Хартикайнен (Маннинен, Сошников) – 13:20' (5x4)   2:1 Фёдоров (Широков, Вишневский) – 16:14' (5x4)   2:2 Панин (Коробов, Сошников) – 18:17' (5x5)   3:2 Юсе (Лехтеря) – 21:10' (5x4)   3:3 Кадейкин (Хохряков) – 29:42' (4x5)   4:3 Бакош (Юсе, Лехтеря) – 33:47' (5x4)   5:3 Лехтеря (Радил) – 45:30' (5x5)
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