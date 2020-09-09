«Динамо» в Минске проиграло «Ак Барсу», команды забросили 9 шайб

Минское «Динамо» дома проиграло казанскому «Ак Барсу» — 4:5.
Счёт в середине первого периода открыл Брэндон Козун с передач Роба Клинкхаммера и Дмитрия Знахаренко. За минуту до конца игрового отрезка казанцы отыгрались. Артём Галимов реализовал численное большинство. Ему ассистировали Станислав Галиев и Никита Лямкин. В начале третьего периода Данис Зарипов сравнял счёт. Затем команды обменялись шайбами, а победный гол забил Станислав Галиев.
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Напомним, на счету «Динамо» две победы в нынешнем сезоне, одна из которых техническая — над «Йокеритом». Минчане проиграли «Салавату Юлаеву» (3:4), ведя в ходе встречи — 2:0. «Ак Барс» начал сезон с победы в матче с ЦСКА за Кубок открытия (3:2 ОТ). Затем казанцы разгромно проиграли «Витязю» (0:4) и переиграли СКА в овертайме (3:2 ОТ).
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