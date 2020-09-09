Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Динамо» в Минске проиграло «Ак Барсу», команды забросили 9 шайб

«Динамо» в Минске проиграло «Ак Барсу», команды забросили 9 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» дома проиграло казанскому «Ак Барсу» — 4:5.

Счёт в середине первого периода открыл Брэндон Козун с передач Роба Клинкхаммера и Дмитрия Знахаренко. За минуту до конца игрового отрезка казанцы отыгрались. Артём Галимов реализовал численное большинство. Ему ассистировали Станислав Галиев и Никита Лямкин. В начале третьего периода Данис Зарипов сравнял счёт. Затем команды обменялись шайбами, а победный гол забил Станислав Галиев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, на счету «Динамо» две победы в нынешнем сезоне, одна из которых техническая — над «Йокеритом». Минчане проиграли «Салавату Юлаеву» (3:4), ведя в ходе встречи — 2:0. «Ак Барс» начал сезон с победы в матче с ЦСКА за Кубок открытия (3:2 ОТ). Затем казанцы разгромно проиграли «Витязю» (0:4) и переиграли СКА в овертайме (3:2 ОТ).

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2020, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
Ак Барс
Казань
1:0 Козун (Клинкхаммер, Знахаренко) – 09:07' (5x5)   1:1 Галимов (Галиев, Лямкин) – 18:59' (5x4)   2:1 Спунер (Клинкхаммер, Козун) – 21:27' (5x5)   2:2 Воронков (Хенкель) – 29:25' (5x5)   3:2 Козун (Принс, Менелл) – 37:02' (5x5)   3:3 Зарипов (Галиев) – 41:50' (5x5)   3:4 Доус (Азеведу, Рукавишников) – 48:55' (5x5)   3:5 Галиев (Бурмистров) – 50:02' (5x5)   4:5 Сушко (Соловьёв) – 50:50' (5x5)
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020