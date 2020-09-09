Хартикайнен разбил камеру в воротах, забивая гол «Спартаку»

В матче между московским «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» произошёл забавный момент.

При счёте 1:0 в пользу красно-белых нападающий «юлаевцев» Теэму Хартикайнен забросил шайбу. Бросок пришёлся точно в камеру, находящуюся в воротах, и оказался настолько мощным, что камера разбилась.

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К концу первого периода счёт 2:2.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» одержал три победы кряду. В Нижнем Новгороде было обыграно «Торпедо» (3:2), в Череповце — «Северсталь» (4:1), а в Минске — местное «Динамо» (4:3). «Спартак» начал сезон с двух поражений. Сначала в Ярославле красно-белые были разгромлены «Локомотивом» — 2:7. Затем «Автомобилист» обыграл московский коллектив — 1:0. «Сухарь» на свой счёт записал Якуб Коварж, победную шайбу забросил Михаил Мамкин. Два дня назад, 7 сентября, «Спартак» одержал первую победу в сезоне, переиграв московское «Динамо» (3:1).