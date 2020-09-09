Объявлены претенденты на приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ

Жюльен БрисБуа из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Лу Ламорелло из «Нью-Йорк Айлендерс» и Джим Нилл из «Даллас Старз» в среду, 9 сентября, были названы финалистами на приз лучшему генеральному менеджеру года, сообщает пресс-служба НХЛ.
Награда ежегодно вручается генеральному менеджеру, который во время регулярного сезона отлично справлялся с обязанностями. В голосовании принимали участие генеральные менеджеры лиги, руководители НХЛ и пишущие и телевизионные журналисты. Оно прошло по окончании второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Победитель будет объявлен в субботу, 12 сентября.
Напомним, «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретились в финале Восточной конференции. Пока что счёт в серии 1-0 в пользу «молний». «Даллас» вышел в финал Западной конференции, где играет с «Вегас Голден Найтс». На данный момент счёт в серии 1-1.
- 9 сентября 2020
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