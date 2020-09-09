Билялов пропустил с отрицательного угла

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов пропустил гол с отрицательного угла в матче с минским «Динамо», что позволило хозяевам сократить отставание до минимума. Идёт третий период, счёт — 5:4 в пользу казанцев.



Шайбу забросил форвард минчан Максим Сушко с передачи Ильи Соловьёва.

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Напомним, на счету «Динамо» две победы в нынешнем сезоне, одна из которых — техническая, над «Йокеритом». Также минчане проиграли «Салавату Юлаеву» (3:4), ведя в ходе встречи — 2:0. «Ак Барс» начал сезон с победы над ЦСКА в матче за Кубок открытия (3:2 ОТ). Затем казанцы разгромно проиграли «Витязю» (0:4) и переиграли СКА в овертайме (3:2 ОТ).