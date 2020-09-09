Скабелка — о «камбэке»: для меня было важнее, как команда бьётся друг за друга

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (3:2).



«Отличный матч получился с «Динамо». У соперника быстрая и мобильная команда. И мы готовились к натиску с их стороны в первом периоде, но не совсем с ним справились, там Коновалов хорошо помог. Потом выровняли игру, начали создавать моменты. Один неприятный момент — реализация большинства. Но мне важнее, как команда бьётся друг за друга. Цеплялись за каждую шайбу. То, что мы проявили характер, даже важнее.



Оба вратаря готовятся к следующему матчу. Решим перед СКА, кто начнёт матч в воротах, потому что по Паскуале вопрос ещё открытый.



Если бы не хотели забить последнее большинство, то не выпускали бы четвёртого нападающего, а было бы два защитника. Просто не всё у нас получается в позиционной атаке», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.