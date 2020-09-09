Квартальнов: сказалось мастерство игроков «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо» (5:4).



«Тяжёлый матч получился. Играли в догонялки. Третий период нам удался. Здесь сказалось мастерство наших ребят. У Минска молодая оборона, говорили ребятам, что надо с ними было сыграть понаглее.



Кристиан Хенкель неплохо выглядит. На фоне двух периодов мы проигрывали, нас давили, мы тяжело выходили, но Кристиан сыграл на своём хорошем уровне», — передает слова Квартального корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



Напомним, что «Ак Барс» трижды отыгрывался в матче с минским «Динамо». В составе казанцев заброшенными шайбами отличились Артём Галимов, Дмитрий Воронков, Данис Зарипов, Найджел Доус и Станислав Галиев.

«Динамо» в Минске проиграло «Ак Барсу», команды забросили 9 шайб