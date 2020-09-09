Лямся: «Салават» совершил много глупых удалений, ментальное состояние было пустым

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (3:5).



«Мы понимали, что «Спартак» — сильная команда. Для нас это была четвёртая игра на выезде. Мы плохо начали первый период, совершали много глупых удалений, наше ментальное состояние было пустым. Это вылилось в поражение.



Много пропускаем? Согласен, надо разобрать ошибки. Кроме того, мы работаем над меньшинством, это важная часть в хоккее. Сегодня, повторюсь, у нас было слишком много удалений.



Для Сухачёва это была первая игра за «Салават» в нынешнем сезоне КХЛ. Но хочу отметить, что защита ему помогала не так хорошо, как захотелось бы. Слабо сыграл защитник Семёнов? У каждого хоккеиста бывают неудачные матчи. Алексей хорошо себя проявлял в предыдущих встречах, но сегодня надо говорить не только об игре Семёнова, а о всей обороне. Вся линия защиты сыграла слабо.



Мы хотим играть более агрессивно и быстро, но сегодня мы не смогли это продемонстрировать. У нас отсутствовал защитник Ларсен, это тоже нам помешало. Именно поэтому порой приходилось выпускать пять форвардов на игру в большинстве. Как только вернётся Ларсен, мы поменяем тактику. Чтобы побеждать, нельзя так много удаляться. Помешала усталость. У нас было много моментов, но ошибки перечеркнули все наши старания», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.