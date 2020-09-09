Воробьёв: мои комплименты «Амуру»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги встречи с хабаровским «Амуром». «Магнитка» одержала волевую домашнюю победу со счётом 3:1.



«Много сил сегодня потратили при игре от обороны. Ребята — молодцы, до конца работали, держали игру. Комплимент нужно сказать «Амуру» — много шайб ловили на себя, помогали вратарям, оказали достойное сопротивление. Мы серьезно разобрали соперника, старались каждый эпизод довести до конца. Стабильная интенсивность бросков по периодам? Да, соглашусь, достаточно ровно провели все три отрезка. Чего не хватило в большинстве? Моменты были, но, чтобы их реализовать, нам нужно было больше бросать», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.

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