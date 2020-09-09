Знарок: Тедеско посетил матч? Я бы с удовольствием нанёс ответный визит

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (5:3).
«С победой болельщиков! Игра понравилась, но не обошлось без ошибок. Хорошее большинство у нас. Третий период очень понравился, сыграли по заданию, как хотели от ребят.
Лехтеря? Не знаю, что у него было в СКА, сейчас мы не считаем, что он играет сверхнормы. Пока что не думаем, что можем его загнать. Сейчас Йори в порядке и помогает нам выигрывать. В очень далёкое будущее не заглядываем.
Возвращение Зубова? Вернётся к следующему матчу.
Тедеско посетил матч? Я бы с удовольствием нанёс ответный визит, так что посмотрим. Два месяца домой не могу попасть, а уже потом с радостью схожу на «Спартак», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 9 сентября 2020
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