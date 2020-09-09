Галиев: комфортно играть с Зариповым. Он большой мастер

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо». Казанцы выиграли — 5:4, трижды отыгравшись в ходе встречи, а Галиев забросил победную шайбу.



«Хорошая игра. Играли две быстрые команды. Много контратак, обилие голов. Интересный матч для зрителей.



Что сделали в перерыве? Немножко поменяли звенья, поговорили в раздевалке. Поняли, что надо вытаскивать игру, оказывать давление на защитников, играть агрессивнее. Хорошо, что удалось выиграть.



Мне комфортно играть с Зариповым. Он большой мастер. Курьёзные голы? Не знаю, сегодняшний гол пропустил, надо глянуть повтор. Может быть, пока не везёт, зато потом будет везти», — передает слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Зарипов забросил первую шайбу в сезоне. Он забивал в каждом сезоне КХЛ