Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Галиев: комфортно играть с Зариповым. Он большой мастер

Галиев: комфортно играть с Зариповым. Он большой мастер
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо». Казанцы выиграли — 5:4, трижды отыгравшись в ходе встречи, а Галиев забросил победную шайбу.

«Хорошая игра. Играли две быстрые команды. Много контратак, обилие голов. Интересный матч для зрителей.

Что сделали в перерыве? Немножко поменяли звенья, поговорили в раздевалке. Поняли, что надо вытаскивать игру, оказывать давление на защитников, играть агрессивнее. Хорошо, что удалось выиграть.

Мне комфортно играть с Зариповым. Он большой мастер. Курьёзные голы? Не знаю, сегодняшний гол пропустил, надо глянуть повтор. Может быть, пока не везёт, зато потом будет везти», — передает слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Зарипов забросил первую шайбу в сезоне. Он забивал в каждом сезоне КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020