Григорьев: сейчас игроков «Динамо» немного отпустит, и в концовке будем выигрывать матчи

Защитник московского «Динамо» Михаил Григорьев подвёл итоги встречи с «Локомотивом».



«Чего не хватает в концовке? Однозначно не хватает реализации, не знаю, с чем это связано. Может, сейчас отпустят нагрузки, будет больше концентрации на завершении. И, наверное, нужно добавлять в игре в большинстве, нужно больше реализовывать, и будет всё хорошо. В концовках немного устаём, теряем концентрацию, где-то, возможно, не хватает и допускаем ошибки.



Насколько втянулся в сезон? В принципе, чувствую себя неплохо. Конечно, есть куда расти, добавить нужно будет немного. Думаю, сейчас нас всё-таки немного отпустит, прибавим по игре и в концовке будем выигрывать матчи», — цитирует Григорьева пресс-служба «Динамо».

Крикунов – о победном голе «Локомотива»: тактическая ошибка Панкратова