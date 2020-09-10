НХЛ назвала имя лучшего тренера регулярного чемпионата-2019/20

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди получил награду «Джек Адамс Эворд».

Трофей ежегодно вручается Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своего клуба. Кэссиди получил 37 голов и набрал 288 очков, что позволило ему занять первое место.

На трофей также претендовали главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо, Джон Торторелла из «Коламбус Блю Джекетс», Джаред Беднар из «Колорадо Эвеланш» и наставник «Сент-Луис Брюз» Крейн Беруби.

Регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф сыграли 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. «Бостон Брюинз» добрался до второго раунда плей-офф НХЛ, уступив в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг».