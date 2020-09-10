Главный тренер «Тампы» Джон Купер эмоционально отреагировал на гол Никиты Кучерова

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки игроков «Тампы» со счётом 2:1. Счёт в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг».
На последней минуте встречи при счёте 1:1 российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил передачу от противоположного борта и мощным броском поразил ворота соотечественника Семёна Варламова, защищавшего ворота «Айлендерс», после чего наставник «Тампы» Джон Купер выплеснул все свои эмоции.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте компании Sportsnet.
Третья игра серии между этими командами состоится в субботу, 12 сентября. Начало – 3:00 мск.
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