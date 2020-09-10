Защитник «Тампы» Макдона прокомментировал гол Кучерова в концовке встречи с «Айлендерс»

31-летний американский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона, ставший автором результативной передачи на Никиту Кучерова во второй игре финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), прокомментировал гол российского нападающего за 8 секунд до конца встречи.

«Я просто пытался убедиться, что шайба отлетела от борта и дошла до Кучерова. Он отлично справился с этой передачей. Без сомнения, огромная победа», — приводит слова Макдоны корреспондент Кейли Хелиос в «Твиттере».

28-летний нападающий «Тампы» Никита Кучеров в текущем плей-офф провёл 14 встреч, в которых отметился 6 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами (22 очка), заработав показатель полезности «+11».