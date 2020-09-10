Защитник «Тампы» Макдона прокомментировал гол Кучерова в концовке встречи с «Айлендерс»
31-летний американский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона, ставший автором результативной передачи на Никиту Кучерова во второй игре финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), прокомментировал гол российского нападающего за 8 секунд до конца встречи.
«Я просто пытался убедиться, что шайба отлетела от борта и дошла до Кучерова. Он отлично справился с этой передачей. Без сомнения, огромная победа», — приводит слова Макдоны корреспондент Кейли Хелиос в «Твиттере».
28-летний нападающий «Тампы» Никита Кучеров в текущем плей-офф провёл 14 встреч, в которых отметился 6 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами (22 очка), заработав показатель полезности «+11».
Гол Кучерова за 8 секунд до конца матча с «Айлендерс» принёс «Тампе» вторую победу в серии
- 10 сентября 2020
-
06:41
-
06:35
-
06:30
-
06:20
-
06:14
-
06:05
-
05:43
-
04:03
- 9 сентября 2020
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:43
-
23:15
-
22:53
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:24
-
22:17
-
21:57
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:35
-
21:35
-
21:20
-
20:53
-
20:46
-
20:43
-
20:07
-
19:40
Партнерский контент