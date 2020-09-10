Кучеров догнал Буре в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди российских игроков

В Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки игроков «Тампы» — 2:1. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг».

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до окончания третьего периода. Благодаря этому Кучеров вышел на восьмое место по голам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян, повторив результат Павла Буре (по 35 шайб). При этом Павел провёл на 16 матчей меньше (64 против 80).

Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (69 голов в 136 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (63 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (52 гола в 183 матчах). Следующей целью для Кучерова является результат Александра Могильного (39 голов в 124 встречах).