Купер — о своей реакции на скамейке на гол Кучерова: я просто потерял сознание
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победный гол Никиты Кучерова во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).
«Ваши лучшие игроки должны действительно быть лучшими в таких важных матчах. Кучеров тащил команду на своей спине. Моё эмоциональное празднование после победного гола? Я просто потерял сознание», — сказал Купер.
На последней минуте встречи при счёте 1:1 российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил передачу от противоположного борта и мощным броском поразил ворота соотечественника Семёна Варламова, защищавшего ворота «Айлендерс», после чего наставник «Тампы» Джон Купер выплеснул все свои эмоции.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер эмоционально отреагировал на гол Никиты Кучерова
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