Купер — о своей реакции на скамейке на гол Кучерова: я просто потерял сознание

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победный гол Никиты Кучерова во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).

«Ваши лучшие игроки должны действительно быть лучшими в таких важных матчах. Кучеров тащил команду на своей спине. Моё эмоциональное празднование после победного гола? Я просто потерял сознание», — сказал Купер.

На последней минуте встречи при счёте 1:1 российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил передачу от противоположного борта и мощным броском поразил ворота соотечественника Семёна Варламова, защищавшего ворота «Айлендерс», после чего наставник «Тампы» Джон Купер выплеснул все свои эмоции.