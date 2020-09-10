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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 (2-0). Команда Джона Купера упрочила перевес в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
10 сентября 2020, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Мартин (Ледди) – 01:24' (5x5)   1:1 Хедман (Гудроу) – 18:25' (5x5)   2:1 Кучеров (Макдона) – 59:51' (5x5)

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до окончания третьего периода. Благодаря этому Кучеров вышел на восьмое место по голам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян, повторив результат Павла Буре (по 35 шайб). При этом Павел провёл на 16 матчей меньше (64 против 80). Также Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по победным шайбам в плей-офф НХЛ. В активе россиянина стало семь таких голов, и он повторил результат Брэда Ричардса.

Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по победным шайбам в плей-офф НХЛ
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