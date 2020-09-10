Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 (2-0). Команда Джона Купера упрочила перевес в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции.
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до окончания третьего периода. Благодаря этому Кучеров вышел на восьмое место по голам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян, повторив результат Павла Буре (по 35 шайб). При этом Павел провёл на 16 матчей меньше (64 против 80). Также Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по победным шайбам в плей-офф НХЛ. В активе россиянина стало семь таких голов, и он повторил результат Брэда Ричардса.
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