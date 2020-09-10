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Кучеров вышел на пятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков

Кучеров вышел на пятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки игроков «Тампы» — 2:1. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг».

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до окончания третьего периода. Благодаря этому он вышел на пятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков, повторив результат Алексея Ковалёва, Сергея Гончара и Павла Дацюка (по семь победных голов за карьеру).

Национальный рекорд делят Сергей Фёдоров, Вячеслав Козлов и Евгений Малкин (по 12 шайб), четвёртое место занимает Александр Овечкин (10).

Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по победным шайбам в плей-офф НХЛ
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