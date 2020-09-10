«Вегас» хочет предложить голкиперу Ленеру пятилетний контракт с кэпхитом $ 5 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» планирует предложить вратарю Робину Ленеру долгосрочный контракт, сообщает журналист The Athletic Джесси Грейнджер. По его сведениям, речь идёт о пятилетнем соглашении со средней зарплатой $ 5 млн – такой же, как по его текущему однолетнему контракту.
Швед перешёл в «Голден Найтс» в феврале из «Чикаго Блэкхоукс» в результате обмена на другого голкипера Малькольма Суббана. В нынешнем плей-офф он стал первым номером команды, вытеснив из основного состава Марка-Андре Флёри. Отметим, что контракт Флёри с кэпхитом $ 7 млн будет действовать ещё в течение двух сезонов
В 13 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли в активе Ленера девять побед при 92,5% отражённых бросков, коэффициенте надёжности 1.84 и четырёх шат-аутах.
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