Тротц — о голе Кучерова за девять секунд до сирены: это поражение как удар под дых

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц подвёл итоги матча Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0-2) в финале Восточной конференции, в котором «островитяне» пропустили решающий гол от форварда «молний» Никиты Кучерова за девять секунд до конца третьего периода.

«Мы уже проигрывали несколько овертаймов. Это поражение как удар под дых, но мы всегда после таких матчей хорошо восстанавливались. Вы видели, как мы играли. Энергия была на месте. Сегодня мы показали свой хоккей, просто не добились результата. Мне очень понравилась наша игра, кроме, пожалуй, последних 30 секунд», – цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Кучеров вышел на пятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков, повторив результат Алексея Ковалёва, Сергея Гончара и Павла Дацюка (по семь победных голов за карьеру).