Жена Задорова сообщила, что её муж будет готов к следующему сезону
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров успешно перенёс операцию на руке в Денвере. Об этом сообщила его жена Александра, опубликовав в «сториз» «Инстаграма» соответствующую фотографию.
«Он в порядке. Будет готов к следующему сезону», — подписала фотографию хоккеиста с врачом Александра.
В полуфинале плей-офф Западной конференции НХЛ «Колорадо» проиграл «Даллас Старз» — 3-4. Задоров провёл в Кубке Стэнли 15 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. По окончании нынешнего сезона 25-летний россиянин может выйти на рынок свободных агентов. Его контракт с «Эвеланш» истечёт, как только завершится плей-офф. Следующий сезон в НХЛ должен начаться 1 декабря.
Защитник «Колорадо» Никита Задоров перенесёт операцию в Денвере
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