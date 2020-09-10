КХЛ объявила о замене арбитров на матч регулярного чемпионата «Барыс» — «Куньлунь»

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о замене арбитров на матч регулярного чемпионата «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар», который состоится сегодня, 10 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск.

«У двух арбитров, назначенных на матч регулярного чемпионата между «Барысом» и «Куньлунем», выявлен первичный положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Матч «Барыс» — «Куньлунь» будет обслуживать смешанная бригада судей: главные Денис Бондарь и Владимир Суслов, линейные — Дмитрий Головлёв и Антон Боряев», — говорится в официальном заявлении КХЛ.

Команда Алексея Ковалёва прилетела в Нур-Султан с нулём очков после трёх матчей. Китайский клуб проиграл все матчи на старте сезона с общим счётом 2:12.