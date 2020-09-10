Купер: Пойнту было тяжело принять, что он не сможет вернуться на лёд

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).
«Что касается травмы Брейдена Пойнта, то у него крепкий характер, это все знают. Для него было тяжело принять, что он не сможет вернуться на лёд. Конечно, это было тяжело и для нас самих. Об игре Никиты Кучерова могу сказать, что он положил команду себе на спину и тащил её на себе.
Нам нужно было дождаться своего следующего гола, и Куч это сделал. Надо отдать должное Никите за то, что он смог забить и руководил нами. В конце концов, это было круто. Конечно, мы остались в усечённом составе, всего девять нападающих, это не могло не беспокоить. Но я горжусь своими парнями», — признался Купер.
- 10 сентября 2020
-
12:22
-
11:55
-
11:21
-
11:01
-
10:46
-
10:25
-
10:05
-
09:56
-
09:30
-
09:11
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
08:06
-
07:45
-
07:32
-
07:22
-
07:00
-
06:41
-
06:35
-
06:30
-
06:20
-
06:14
-
06:05
-
05:43
-
04:03
- 9 сентября 2020
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:43
-
23:15
-
22:53
-
22:48
-
22:43
-
22:39