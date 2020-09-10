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Купер: Пойнту было тяжело принять, что он не сможет вернуться на лёд

Купер: Пойнту было тяжело принять, что он не сможет вернуться на лёд
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).

«Что касается травмы Брейдена Пойнта, то у него крепкий характер, это все знают. Для него было тяжело принять, что он не сможет вернуться на лёд. Конечно, это было тяжело и для нас самих. Об игре Никиты Кучерова могу сказать, что он положил команду себе на спину и тащил её на себе.

Нам нужно было дождаться своего следующего гола, и Куч это сделал. Надо отдать должное Никите за то, что он смог забить и руководил нами. В конце концов, это было круто. Конечно, мы остались в усечённом составе, всего девять нападающих, это не могло не беспокоить. Но я горжусь своими парнями», — признался Купер.

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