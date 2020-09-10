Источник: «Питтсбург» намерен обменять Мюррея, а не Джерри

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» предпочитает вариант с обменом голкипера Мэтта Мюррея, а не другого вратаря команды Тристана Джерри, сообщает журналист The Athletic Джош Йохе.

Ранее генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд заявлял, что у него есть несколько предложений по обоим вратарям. После этого сезона Мюррей и Джерри могут стать ограниченно свободными агентами.

26-летний Мюррей — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», в этом году завершается срок действия его трёхлетнего контракта с зарплатой в $ 3,75 млн. Контракт 25-летнего Джерри также действует до конца сезона-2019/2020, зарплата игрока — $ 675 тыс. Их соглашения истекут после фактического окончания сезона.