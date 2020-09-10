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Басков — о ЧМ-2021: нет предпосылок, чтобы турнир не состоялся в Минске

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Басков — о ЧМ-2021: нет предпосылок, чтобы турнир не состоялся в Минске
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Глава Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков возглавит дирекцию по проведению чемпионата мира 2021 года, сообщается на официальном сайте организации. ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Что касается чемпионата мира, то мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея, и на сегодняшний день нет предпосылок к тому, чтобы турнир не состоялся в Минске», – цитирует Баскова пресс-служба национальной федерация хоккея.

9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Ранее стало известно, что правительство Латвии отправило письмо в ИИХФ с призывом перенести турнир.

Басков сообщил о решении покинуть пост генерального директора минского «Динамо»
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