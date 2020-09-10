Бенн: «Далласу» нужна отдача от форвардов. И мы постараемся это обеспечить
Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн поделился ожиданиями от предстоящего третьего матча с «Вегас Голден Найтс» в финале Западной конференции Кубка Стэнли.
«Понятно, что «Вегас» хорош и не даёт нам много свободы. Но нам нужно искать моменты, их реализовывать. Так, мы должны быть лучше в большинстве. Это может внести перелом в ход серии. Я считаю, что эти два матча серии были в принципе похожи. Отличная игра вратарей, все отрабатывают в обороне. Но понятно, что нужна отдача от форвардов. И мы постараемся это обеспечить завтра», – цитирует Бенна пресс-служба НХЛ.
После двух матчей счёт в серии 1-1. В активе «Далласа» в этих встречах всего одна шайба, заброшенная шведским защитником Йоном Клингбергом.
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