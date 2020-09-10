Мартин: поступок Гудроу тоже был грязным, но в этом случае судьи пропустили момент

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин после поражения во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0-2) прокомментировал ряд силовых приёмов игроков «молний».

«Нам очень не понравилось, как сыграл Киллорн. Арбитры сделали правильный выбор. Поступок Гудроу тоже был грязным, но в этом случае судьи пропустили момент. Конечно, для нас это очень тяжёлое поражение. Когда ты так энергично действуешь, то, как правило, побеждаешь», — сказал Мартин.

Нападающего «Тампы» Алекса Киллорна могут дисквалифицировать за толчок на борт форварда «Айлендерс» Брока Нельсона. Инцидент произошёл на шестой минуте первого периода, за что Киллорн был удалён на пять минут и до конца матча. Нельсон ушёл в раздевалку, но вернулся на лёд в середине второго периода.