Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мартин: поступок Гудроу тоже был грязным, но в этом случае судьи пропустили момент

Мартин: поступок Гудроу тоже был грязным, но в этом случае судьи пропустили момент
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин после поражения во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0-2) прокомментировал ряд силовых приёмов игроков «молний».

«Нам очень не понравилось, как сыграл Киллорн. Арбитры сделали правильный выбор. Поступок Гудроу тоже был грязным, но в этом случае судьи пропустили момент. Конечно, для нас это очень тяжёлое поражение. Когда ты так энергично действуешь, то, как правило, побеждаешь», — сказал Мартин.

Нападающего «Тампы» Алекса Киллорна могут дисквалифицировать за толчок на борт форварда «Айлендерс» Брока Нельсона. Инцидент произошёл на шестой минуте первого периода, за что Киллорн был удалён на пять минут и до конца матча. Нельсон ушёл в раздевалку, но вернулся на лёд в середине второго периода.

«Я просто потерял сознание». Тренер «Тампы» не смог сдержать эмоций после гола Кучерова
Для «Айлендерс» это был «маленький выстрел в живот».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020