Жарков: Гранлунд — это большая находка для «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков поделился мнением о переходе в уфимский клуб финского форварда Маркуса Гранлунда.

«Допустимы ли сравнения между Линусом Умарком и Маркусом Гранлундом? Нет, я не буду их сравнивать. Могу лишь сказать, что к нам пришёл очень позитивный в плане психологии, настроенный на победу парень. Здорово, что такой хоккеист влился в наш коллектив. Его работоспособность и самоотдача отлично дополняют регулярный набор очков за результативность и ассистентское чутьё, умение отдать классный пас партнёрам. Думаю, Гранлунд — это большая находка для «Салавата Юлаева», – приводит слова Жаркова News.ru.

В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Гранлунд провёл 34 матча за основную команду «Эдмонтон Ойлерз», записав на свой счёт 4 (3+1) очка при показателе полезности «-1» и 14 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 10 минут 49 секунд за матч.