Канарейкин: большинство московского «Динамо» выглядит беззубо

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о неудачном старте московского «Динамо». Столичный клуб начал сезон-2020/2021 с трёх поражений кряду.
«Я бы не стал говорить, что плохой старт «Динамо» — следствие неудачной подготовки к сезону, так как не знаю, как команда готовилась и как пандемия повлияла на клуб. Но то, что старт не задался, — это однозначно.
Отметим, что три противника у бело-голубых были очень серьёзными, но результата они не добыли. Тренерский состав видит все проблемы. Не работает большинство, да и первое звено пока что молчит и не может довести создаваемые моменты до логического завершения. Большинство беззубо выглядит. Все эти ходы с выводом на бросок Кагарлицкого, Хиетанена на вершине или Шипачёва перекрываются соперниками. Ничего до логического завершения не доходит.
Мы видим, что тренеры в последней игре разбили это звено. Идут пробы. Есть идея создать два ударных звена, но на результат это пока никак не влияет. Хочется пожелать «Динамо» терпения и чтобы они смогли выправить ситуацию", — сказал Канарейкин.
- 10 сентября 2020
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