Вице-комиссар НХЛ: четыре «пузыря» в новом сезоне — это выглядит невыполнимым

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал условия, в которых может начаться сезон-2020/2021.

«Наша цель — сыграть все 82 матча регулярного чемпионата. Опыт перезапуска нынешнего сезона показал, что летом можно играть достаточно успешно, на стадионах лёд высокого качества. Мы как можно скорее хотим вернуться к нормальным условиям, когда дело касается всей игровой программы. Хотим вернуть всё, к чему привыкли, но это зависит не от нас. Четыре «пузыря» на старте нового сезона, по одному на дивизион? Я слышал такое предположение, но пока это выглядит невыполнимым», — сказал Дэйли в подкасте Two Man Advantage.

Напомним, старт нового сезона Национальной хоккейной лиги намечен на 1 декабря.