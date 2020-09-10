В чемпионате Швеции арбитрам из-за пандемии запретили вмешиваться в драки

Федерация хоккея Швеции подготовила протокол проведения матчей в условиях пандемии коронавируса, сообщает Expressen.
Согласно новым правилам судьям запрещено вмешиваться в драки между хоккеистами. Арбитры обязаны устно пытаться остановить бой и следить за тем, чтобы к драке не присоединились другие игроки. Вмешаться в потасовку судьи смогут только в чрезвычайных ситуациях, когда один хоккеист имеет огромное преимущество, а другой упал на лёд.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Все матчи проходят в двух принимающих городах (Торонто и Эдмонтон), на аренах нет зрителей, а командам приходится жить в отелях в условиях карантина. Покидать территорию гостиницы игрокам запрещено.
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