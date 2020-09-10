Голдобин: наладили контакт со Слепышевым в большинстве, всё впереди у нас

Нападающий ЦСКА Николай Голдобин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:1 Б).

«Игра была хорошей, тяжёлой, победу вырвали, очень важные очки для нас. Пропущенная шайба в меньшинстве? Инициатива пришла к сопернику после того гола, обе команды хорошо играли, но мы смогли в итоге собраться и довести дело до победы.

Как игра на стадионе в Новосибирске? Было прикольно! Было громко, очень атмосферно, здесь очень приятно находиться. Знали, что соперники выйдут настроенные, дадут бой, потому что до нашей игры они не набирали очков.

Связка со Слепышевым? Да, нашли что-то, играем неплохо, не хватает завершения в полных равных составах, в большинстве наладили контакт, всё впереди у нас.

Разница небольшая между разными коробками, игра такая же быстрая, много хитов, большой разницы с АХЛ я не вижу в этом аспекте. Необязательные удаления? Не надо было этого делать, конечно, вратарь потащил, без него могли проиграть», – передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.