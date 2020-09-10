Лайпсик: постепенно начинаю понимать игровую систему, но нужно время, чтобы «вернуть ноги»

Нападающий ЦСКА Брендан Лайпсик прокомментировал выездную победу «армейцев» в Новосибирске в матче с «Сибирью» (2:1 Б).

«Хороший матч. Была хорошая атмосфера, достаточно шумно, мы слышали болельщиков. Конечно, мы довольны, что добыли победу. Хорошо, что удалось забить буллит — вовремя заметил движение вратаря, бросил в «домик». Я сыграл два матча в КХЛ, постепенно начинаю понимать игровую систему. Нужно время, чтобы «вернуть ноги», готовность пока не полная — тренируюсь с командой не так давно, но буду стараться как можно быстрее стать готовым, чтобы помогать команде», — передаёт слова Лайпсика корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб дома сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар», а ЦСКА в гостях проведёт матч с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 12 сентября.