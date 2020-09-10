Нападающий Евгений Грачёв подписал контракт с рижским «Динамо»
Нападающий Евгений Грачёв подписал однолетний двусторонний контракт с рижским «Динамо», информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Известно, что интерес к игроку также проявлял магнитогорский «Металлург». В межсезонье Грачёв расторг контракт с «Авангардом» по соглашению сторон. 30-летний хоккеист в минувшем сезоне провёл за омскую команду 53 матча и набрал 12 (5+7) очков. «Авангард» поместил хоккеиста в список отказов.
На драфте НХЛ Грачёв был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году в третьем раунде под общим 75-м номером. За клуб из Нью-Йорка форвард провёл 8 матчей и не отметился результативными действиями. Всего в НХЛ россиянин принял участие в 34 матчах и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-7».
Дарзиньш: сработало то, что тренировали. Надеюсь, рижское «Динамо» начало победную серию
- 10 сентября 2020
-
21:52
-
21:22
-
21:01
-
20:50
-
20:34
-
19:52
-
19:32
-
19:02
-
18:56
-
18:53
-
18:40
-
18:29
-
18:15
-
17:58
-
17:23
-
16:42
-
16:26
-
15:40
-
15:15
-
14:54
-
14:30
-
14:11
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:56
-
12:22
-
11:55
-
11:21
-
11:01
-
10:46
-
10:25
-
10:05
-
09:56
-
09:30
Партнерский контент