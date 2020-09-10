Нападающий Евгений Грачёв подписал контракт с рижским «Динамо»

Нападающий Евгений Грачёв подписал однолетний двусторонний контракт с рижским «Динамо», информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

Известно, что интерес к игроку также проявлял магнитогорский «Металлург». В межсезонье Грачёв расторг контракт с «Авангардом» по соглашению сторон. 30-летний хоккеист в минувшем сезоне провёл за омскую команду 53 матча и набрал 12 (5+7) очков. «Авангард» поместил хоккеиста в список отказов.

На драфте НХЛ Грачёв был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году в третьем раунде под общим 75-м номером. За клуб из Нью-Йорка форвард провёл 8 матчей и не отметился результативными действиями. Всего в НХЛ россиянин принял участие в 34 матчах и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-7».