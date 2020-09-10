Геннадий Столяров пополнил состав рижского «Динамо»

Нападающий Геннадий Столяров подписал контракт с рижским «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба. Подробности соглашения не разглашаются.

В межсезонье форвард по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским «Спартаком». Контракт хоккеиста был рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 34-летний Столяров принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-11" и 24 минутах штрафного времени. Проводил на льду чуть больше 13 минут игрового времени за матч. В плей-офф опытный форвард не принимал участия.

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