Саморуков: я с первого набора в ЦСКА, других предложений из КХЛ не рассматривал

Защитник системы «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрий Саморуков прокомментировал возвращение в московский ЦСКА.

«Первые ощущения от КХЛ? Самые хорошие. Счастлив вернуться в родные края и начать играть в хоккей после долгого перерыва.

Так как в АХЛ сезон завершился досрочно, понимал, что могу на очень долгое время остаться без игровой практики. А она очень важна, особенно в моём возрасте. Сообщил о желании агенту, а он изучил варианты, ознакомил меня с условиями ЦСКА. Я согласился на них, и мы ударили по рукам. Был ли ЦСКА приоритетным вариантом возвращения в КХЛ? Конечно, я ведь с первого набора в ЦСКА. Если честно, и не рассматривал никаких других предложений из КХЛ. Очень рад, что всё так получилось, что снова могу защищать «армейские» цвета.

Контраст с АХЛ? Здесь шире площадки, что даёт возможность хоккеистам больше находиться с шайбой. В АХЛ делается ставка на прессинг, игроки больше бегают. В КХЛ собраны более мастеровитые хоккеисты, которые умеют работать с шайбой, и её у них отнять сложнее. Приходится играть ближе к ним, совершать больше попыток отбора.

Для защитника на первом месте всегда стоит оборона своих ворот. Если выполняешь эту работу, то продолжаешь играть дальше. Конечно, во время тренировок или матчей идут подсказки со скамейки, это касается конкретных эпизодов. Игорь Никитин показал мне всю картину, я понял свою задачу на льду и работаю в этом направлении», – приводит слова Саморукова пресс-служба лиги.