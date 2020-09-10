Михайлис: ожидали от «Куньлуня» быстрого хоккея, моментами «Барыс» выглядел неплохо

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

«Ожидали от соперника быстрого хоккея. После проигрыша в Екатеринбурге приехала мобильная команда, готовая сражаться за победу. Мы выглядели моментами очень неплохо, но концовка… Как некоторые говорили, «Барыс» в своём репертуаре. Нельзя так играть. Особенно в конце матча, ведя в две шайбы, надо упрощать игру.

Как Никита набрал такую форму? Работал, в парке бегал, а когда закончился карантин, ходил в тренажёрный зал. Готовился к сезону. А что гол забил… В прошлом году он «Динамо», если помните, практически такой же гол забил. Шлифует мастерство», – приводит слова Михайлиса пресс-служба лиги.

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